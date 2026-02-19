Juventus rivoluzione in difesa | il piano di Spalletti tra l’addio di Gatti e l’innesto di Senesi
La Juventus cambia difesa dopo l’addio di Gatti e l’arrivo di Senesi, causa di una riorganizzazione necessaria per rafforzare il reparto. Luciano Spalletti ha deciso di intervenire subito, puntando su nuovi acquisti e rilanciando alcuni giocatori già in rosa. La società lavora per adattare il budget alle esigenze sportive, valutando anche possibili scambi o prestiti. La scelta di rinforzare la linea difensiva risponde alla volontà di migliorare le prestazioni in vista della prossima stagione. La prossima mossa sarà definita nelle prossime settimane.
La Juventus di Luciano Spalletti pianifica una profonda ristrutturazione del pacchetto arretrato in vista della prossima sessione estiva, delineando una strategia che mira a coniugare sostenibilità finanziaria e innalzamento del tasso tecnico. Se il nucleo duro composto da Bremer, Kalulu e Kelly rappresenta il pilastro su cui fondare il progetto tattico del tecnico toscano, le manovre segnalate da Tuttosport indicano una chiara volontà di evoluzione. Al centro dell’intrigo di mercato si staglia il profilo di Federico Gatti, il cui futuro sotto la Mole appare sempre più incerto, e quello di Marcos Senesi, individuato come il tassello ideale per completare lo scacchiere difensivo a tinte zebrate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, l'arrivo di Spalletti alla Continassa
Argomenti discussi: C’è una Juve in bilico, i giocatori che possono lasciare: in estate rivoluzione e tre colpi top; Calciomercato Juventus: sarà rivoluzione, 8 cessioni; Juve, rivoluzione in difesa: Senesi a un passo e Rüdiger nel mirino; Spalletti cambia ancora la Juventus, dopo il Galatasaray pronta un’altra rivoluzione.
