Sul calciomercato della Juventus si vocifera di un interesse da parte del Real Madrid per l’ala turca, che potrebbe lasciare il club. Nonostante le sue qualità siano state evidenti durante il periodo in bianconero, la società sta valutando la possibilità di cederlo per rinnovare la rosa. La trattativa tra Juventus e Real Madrid è attualmente in fase di discussione, senza conferme ufficiali.

Nonostante l’ala turca abbia dimostrato nel corso del tempo in maglia bianconera doti e qualità eccellenti, potrebbe essere l’arma da cedere affinché la Juventus possa ricostruire la Vecchia Signora attraverso la nuova finestra di mercato. Il Real Madrid monitora. Il Real Madrid ha mostrato da subito particolare interesse per il dieci bianconero, potendolo assistere anche da vicino nella gara di Champions League attraverso straordinarie giocate. Pur avendo doti uniche, Yildiz però, rimane un giocatore altalenante, che chiaramente ha bisogno di supporto affinché le sue doti possano esplodere completamente. Un giocatore come Yildiz, in una squadra come il Real Madrid potrebbe trovare il rifugio perfetto per far risaltare le sue qualità tecniche.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, possibile l’addio di Yildiz: il Real Madrid ci prova

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