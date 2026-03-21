Il Milan sta monitorando attentamente il mercato in cerca di nuovi acquisti e ha messo gli occhi su un giocatore del Real Madrid. Tare, dirigente coinvolto nelle trattative, si mostra ottimista sulla possibilità di perfezionare un trasferimento. La squadra rossonera valuta diverse opzioni sia in Italia che all’estero, senza ancora aver finalizzato nessun accordo. La sessione di mercato è ancora aperta e le trattative sono in corso.

Il Milan si guarda intorno e sta sondando il calciomercato, italiano e internazionale, alla ricerca di quei giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Massimiliano Allegri. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sanno benissimo come, nell'annata che - verosimilmente - vedrà il Diavolo rientrare in Champions League, serviranno calciatori di un livello qualitativo superiore per potenziare un organico di per sé già competitivo. E in qualsiasi settore del campo. PROSSIMA SCHEDA Nella nostra disamina sul calciomercato estivo 2026 del Milan partiamo dall'attacco. Il quale, probabilmente, andrà ripensato e ristrutturato per larga parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare sorride: il colpo in casa Real Madrid è davvero possibile

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