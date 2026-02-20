Calciomercato Juventus | 6 colpi a parametro zero in estate Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini ultimissime

La Juventus ha deciso di puntare sui giocatori in scadenza di contratto questa estate, spinta dalla volontà di rinforzare la rosa senza spendere troppo. Comolli e Ottolini hanno stilato una lista di sei nomi pronti a trasferirsi a parametro zero, tra cui spiccano alcuni profili di esperienza internazionale. La strategia mira a rafforzare il reparto offensivo e quello difensivo, senza dover affrontare costosi acquisti. La trattativa con i giocatori interessati è già avviata e molte decisioni sono ancora in fase di definizione.