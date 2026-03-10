Calciomercato Juventus Openda verso l’addio | Comolli valuta il prestito

Lois Openda potrebbe lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato. L’attaccante belga, che non rientra più nei piani di Spalletti, sta avendo una stagione deludente sia in termini di gol che di prestazioni. Comolli sta valutando l’ipotesi di un prestito per il giocatore. La decisione finale potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.

Lois Openda è sempre più ai margini del progetto bianconero. L’attaccante belga sta vivendo una stagione disastrosa sia a livello realizzativo che prestazionale ed è fuori dai piani di Spalletti. Dopo la grande cifra investita sulle sue prestazioni, Comolli è pronto a tornare indietro sui suoi passi e a cedere l’ex Lipsia. La cessione di Openda, però, potrebbe essere molto complessa visto il cospicuo ingaggio che percepisce e vista la bassa cifra di squadre interessate al calciatore. Flop Openda: i numeri disastrosi della sua stagione. L’attaccante belga è la delusione più grande del mercato estivo bianconero. Al suo arrivo, i tifosi nutrivano molte aspettative nei suoi confronti, viste le ottime annate disputate in Germania, che però si sono trasformate in fischi e critiche in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

