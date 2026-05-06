L'Inter si prepara già per il mercato del 2027, con la proprietà Oaktree che definisce le strategie future. Sul fronte delle trattative, circolano voci di un acceso confronto con la Juventus per il difensore bosniaco Tarik Muharemovic. La disputa riguarda un possibile trasferimento, mentre entrambe le società monitorano attentamente il giocatore. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato offerte o accordi formali.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter. L’ Inter è già proiettata verso il mercato del 2027. Mentre la proprietà Oaktree pianifica il futuro, i rumors di mercato accendono un duello infuocato tra i nerazzurri e la Juventus per un obiettivo comune: il difensore bosniaco Tarik Muharemovic. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Muharemovic e il desiderio nerazzurro: c’entra Dzeko. Il centrale del Sassuolo ha espresso chiaramente la sua preferenza: vuole vestire la maglia dei Campioni d’Italia. Il desiderio del giocatore nasce dal legame con il suo idolo Edin Dzeko e dal fatto di essersi sentito “scartato” in passato proprio dall’ambiente bianconero.🔗 Leggi su Internews24.com

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