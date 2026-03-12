Calciomercato Inter un’intera squadra in bilico

Durante il calciomercato estivo, l'Inter si trova a dover affrontare una ristrutturazione significativa della rosa, con l'obiettivo di conquistare lo scudetto e la decima Coppa Italia. La squadra si trova in bilico e pronta a cambiare, indipendentemente dall'esito delle competizioni in corso. La fase di mercato si preannuncia intensa, con molte operazioni in programma e alcuni giocatori potenzialmente in uscita o in arrivo.

Uno scudetto (ancora tutto) da conquistare e la decima Coppa Italia da mettere in bacheca. Poi, comunque vada, nel calciomercato estivo l'Inter sarà chiamata ad una ristrutturazione profonda della propria rosa. Secondo le ultime voci Yann Sommer non rinnoverà il contratto. Non sarà sicuramente il portiere titolare, difficile possa