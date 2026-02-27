L’Inter si prepara a un nuovo tentativo di acquisto per un centrocampista dal Liverpool, con Jones tra i obiettivi principali. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e potrebbe tornare a insistere su questa pista durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Nel mirino ci sono anche altri giocatori provenienti dallo stesso club inglese, mentre le trattative sono ancora in fase di definizione.

Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei.» Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Chivu e l’Inter in corsa verso lo scudetto, il tecnico sulle orme di Conte: può battere quel record! Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool!

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estatedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri pianificano il colpo a centrocampo per la prossima stagione: Curtis Jones rimane un...

Leggi anche: Calciomercato Inter, retroscena da non credere! Curtis Jones proposto ad Ausilio dal Liverpool ma poi…

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Temi più discussi: Calciomercato Inter: in estate arriverà un portiere; Da Vicario a Potuluski: la lista di mercato dell’Inter per giugno; Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile; Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno.

Inter, per l'estate occhi su Curtis Jones. E rispunta anche LeoniOcchio, in tal senso, al profilo di Curtis Jones, centrocampista inglese classe 2001 di proprietà del Liverpool e già accostato ai nerazzurri nel mese di gennaio. Legato ai Reds da un altro anno di ... fantacalcio.it

Calciomercato Inter: in estate arriverà un portiereL’Inter lavora già per la scelta del nuovo portiere titolare per la prossima stagione. Con l'addio praticamente sicuro di Sommer, infatti, servirà un titolare. fantacalcio.it

#Inter, Ausilio svela retroscena: dal calciomercato al post Inzaghi con la corsa Fabregas-Chivu - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, da #Thuram e #Dumfries a #Calhanoglu e #Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile x.com