Calciomercato Bologna Koleosho un pallino di Sartori | il piano dei rossoblù per ringiovanire la rosa

Nel calciomercato del Bologna, il club sta puntando sul giovane attaccante come obiettivo principale. La società ha già avviato le trattative per portarlo in squadra e sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione. La volontà di rafforzare il reparto offensivo con un giocatore di prospettiva si inserisce nel progetto di rinnovamento della rosa, che vede il coinvolgimento diretto del direttore sportivo.

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