Calcio Seconda | Porta a Lucca - Pisa Ovest si salvi chi può

La stagione regolare del campionato di Seconda Categoria si è conclusa con la trentesima giornata, disputata oggi. La partita tra Porta a Lucca e Pisa Ovest si è conclusa con la vittoria di quest'ultima. La giornata ha visto altre sfide e risultati che influiranno sulla classifica finale e sui confronti di playoff e playout. La situazione in classifica rimane aperta in attesa delle prossime decisioni.

Pisa 6 maggio 2026 – In Seconda Categoria si è chiusa la stagione regolare con la trentesima giornata di campionato. Nel girone G il Crespina campione ha pareggiato 2 – 2 in casa contro La Corte. Quest’ultima è arrivata quinta ma non potrà disputare il play-off visto che il Corazzano secondo è arrivato addirittura sedici punti sopra (sessanta contro quarantaquattro). Corazzano che ha espugnato Bientina, campo del Sextum per 1 – 4. Un ultimo turno che ha visto reti in tutti i campi: ben trentasette. Ben dieci reti sono state segnate nel pazzesco 5 – 5 tra Castelfranco e Pontasserchio. Le Capanne battono 3 – 0 a tavolino la Sanromanese, mentre il Porta a Lucca si impone 1 – 4 sul terreno dell’Aurora Montaione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Seconda: Porta a Lucca - Pisa Ovest, si salvi chi può Notizie correlate Reno o Bagnacavallo. Si salvi chi puòL’ultima giornata di regular season del campionato di Promozione, ha decretato gli accoppiamenti di playoff e playout. Ztl a Porta a Lucca: telecamere attive due ore prima del fischio d'inizio di Pisa-CagliariPrenderà avvio domenica 15 marzo in occasione della partita Pisa-Cagliari la fase di pre-esercizio della zona a traffico limitato nel quartiere di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calcio. Terza Categoria: rush finale; Tabellino partita Pisa Ovest vs Orlando Calcio Livorno; Tabellino partita Ponte a Cappiano vs La Corte; Calcio Prima e Seconda Categoria. Gambassi e Capraia. Vincere per sperare. Calcio. Seconda: vittorie pesanti per le pisanePisa 16 marzo 2026 – La venticinquesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G, vede sei vittorie e due pareggi. Tre vittorie interne e tre vittorie esterne, venti reti realizzate ... lanazione.it Calcio. Seconda: San Prospero Navacchio impresa a CrespinaPisa 9 marzo 2026 – La ventiquattresima giornata del girone G del campionato di Seconda Categoria registra la sconfitta della capolista Crespina. Biancorossi battuti in casa 1 – 2 dal San Prospero ... lanazione.it TORNEO ROMAIANO CAT 2015 Ottima prestazione della categoria 2015 del Pisa Ovest Calcio Official al torneo di Romaiano contro Santa Croce, Santa Maria, Cerbaia e Romaiano. Un’altra bella prova della formazione rossoblù allenata da mister Ben - facebook.com facebook Dopo il vento secco da est, torna la pioggia da ovest. E in alcune zone sarà una notizia molto attesa. La prossima settimana sarà instabile già da lunedì, con piogge e temporali su molte zone del Centro-Nord e, a tratti, anche su alcune aree del Sud Italia. Son x.com