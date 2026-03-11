Ztl a Porta a Lucca | telecamere attive due ore prima del fischio d' inizio di Pisa-Cagliari
Domenica 15 marzo, in occasione della partita Pisa-Cagliari, le telecamere della Ztl a Porta a Lucca saranno attive due ore prima dell'inizio della partita. La fase di pre-esercizio della zona a traffico limitato riguarda il quartiere e si svolge in concomitanza con le gare casalinghe della squadra nerazzurra. La misura si applica in questa giornata specifica, senza ulteriori dettagli su eventuali prolungamenti o modifiche.
Prenderà avvio domenica 15 marzo in occasione della partita Pisa-Cagliari la fase di pre-esercizio della zona a traffico limitato nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle gare casalinghe dei nerazzurri. Le telecamere saranno attive due ore prima del fischio d'inizio, quindi alle ore 13. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Articoli correlati
Ztl a Porta a Lucca: telecamere attive a partire dalla metà di marzoLa fase di pre-esercizio della Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting...
ZTL Stadio, nuovo rinvio: telecamere attive da Pisa-CagliariPisa, 17 febbraio 2026 – Le telecamere della Ztl Stadio entreranno in funzione dalla partita tra Pisa e Cagliari, in programma nel fine settimana del...
ZTL Stadio, telecamere attive da Pisa-Cagliari in programma a metà marzo
Tutto quello che riguarda Ztl a Porta a Lucca telecamere attive...
ZTL Stadio, nuovo rinvio: telecamere attive da Pisa-CagliariConti: Scelta per evitare un giorno feriale e consentire la registrazione ai residenti della zona nord. Giro di vite sulla sosta selvaggia Pisa, 17 febbraio 2026 – Le telecamere della Ztl Stadio ... lanazione.it
Ztl a Porta a Lucca. Dalla partita Pisa-Milan: Così controlli agli accessi. Quartiere più sicuroSarà attiva dalla partita Pisa-Milan la nuova Ztl di Porta a Lucca, prevista in occasione delle gare casalinghe della squadra. Un provvedimento più volte annunciato che servirà a garantire un ... lanazione.it