Corriere dello Sport | Quei favolosi quattro ragazzi Il Napoli vuole applaudire i Fab Four dopo 5 mesi

Il Napoli sta organizzando una riunione dei quattro giocatori considerati i più rappresentativi del suo attuale reparto offensivo. Dopo cinque mesi, la squadra si appresta a mettere insieme i talenti che hanno contribuito alle vittorie recenti, con l’obiettivo di celebrare il loro rendimento e rafforzare lo spirito di gruppo. L’evento è stato annunciato e sarà particolare, considerando l’assenza di questa formazione da diverso tempo.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne contro il Torino, gli azzurri si avvicinano alla ricomposizione del quartetto che Antonio Conte aveva immaginato a inizio stagione: i cosiddetti Fab Four del centrocampo. Un centrocampo completo in tutto: qualità, corsa, fantasia e forza fisica. Ma l'idea si è presto scontrata con la realtà degli infortuni. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il primo stop decisivo arrivò il 25 ottobre 2025, quando Kevin De Bruyne si fermò per un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per 134 giorni e 28 partite.