Il 16 marzo 1978, nel quartiere di via Fani a Roma, le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero tutti e cinque gli agenti della sua scorta. Questo evento segnò un momento cruciale nella storia politica italiana, provocando una forte reazione pubblica e politica. I 55 giorni successivi furono caratterizzati da tensioni e tentativi di negoziato che coinvolsero diverse istituzioni nazionali.

Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro in via Fani, a Roma, uccidendo tutti e cinque gli agenti della sua scorta. Cinquantacinque giorni dopo, il 9 maggio, il corpo dello statista fu trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani. Quella data segnò per sempre la storia della Repubblica italiana. Aldo Moro nacque il 23 settembre 1916 a Maglie, un piccolo comune in provincia di Lecce, nel cuore della Puglia. Figlio di un ispettore scolastico, crebbe in un ambiente cattolico e si distinse fin da giovane per le sue doti intellettuali. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Bari e intraprese la carriera accademica come professore di diritto penale, materia che insegnò per decenni con rigore e passione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 16 marzo 1978, l’attacco al cuore dello Stato: Aldo Moro e quei 55 giorni che sconvolsero la Repubblica

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