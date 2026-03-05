Vlahovic Juve: filtra grande ottimismo sul rinnovo del contratto. Proposto al Barcellona ma. Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Ultime Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rossettini: «Alla Roma femminile la parola scudetto non fa più paura»

Leggi anche: Roma Femminile, derby dominato e semifinale conquistata: Rossettini esalta la crescita

Leggi anche: Roma Femminile oggi in campo con la Ternana: le convocate di Rossettini

Contenuti e approfondimenti su Alla Roma.

Temi più discussi: Serie A femminile. La Roma batte l'Inter e allunga, le inseguitrici pareggiano tutte, la Ternana blocca la Juventus; Lo Scudetto e la Coppa: Roma in volo; Serie A Women 2025/2026: la Roma incomincia a crederci, stop per la Juventus. Risultati e classifica 15° giornata; La Ternana ferma la Juventus mentre la Roma accelera sull'Inter all'Arena Civica.

Rossettini esclusivo: Alla Roma femminile non fa paura l'idea scudettoROMA - Un miracolo o giù di lì. Quando Luca Rossettini, ex difensore con oltre 300 presenze in Serie A, ha preso le redini della Roma in estate si stava entrando nell'ignoto, nell'anno zero. L’allenat ... msn.com

Roma Femminile, Rossettini: Marzo durissimo, abbiamo la FiorentinaIl tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio della situazione della sua squadra: Abbiamo un marzo durissimo, due gare contro l’Inter ... firenzeviola.it

Dal Parma alla Roma, i bianconeri hanno incassato 21 gol nelle ultime otto partite senza mai tenere la rete inviolata: quasi la metà dei tiri in porta ha bucato i portieri della Signora - facebook.com facebook

#Nainggolan: "Addio alla #Roma per #Monchi, ma ho sempre voluto giocare all' #Inter. Mai alla #Juve anche per gli arbitri" x.com