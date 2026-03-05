Rossettini | Il calcio femminile non è un passo indietro ma una nuova sfida

Il calcio femminile sta attirando attenzione con l’obiettivo di sviluppare squadre più forti e competitive. Un allenatore ha dichiarato che questa disciplina rappresenta una sfida da affrontare sul campo, senza considerarla un passo indietro, ma come un’opportunità di crescita. La volontà è quella di puntare su un percorso di miglioramento che coinvolge tutte le componenti della squadra.

Una sfida che si gioca sul campo, ma anche nello sviluppo di una squadra destinata a crescere in grandezza. Sotto la guida tecnica di Luca Rossettini, ex difensore con oltre 300 presenze in Serie A, la Roma femminile sta percorrendo un percorso cruciale per la conferma di una crescita concreta. La classifica indica che mancano cinque partite su sette per conquistare il titolo, ma l’attenzione è rivolta al cammino completato e alle prestazioni che definiscono una stagione significativa. Il programma del mese si presenta marzo durissimo, con impegni che coinvolgono l’Inter in semifinale di Coppa Italia, poi Fiorentina, derby con la Lazio e una formazione come il Como che può creare fastidi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rossettini: «Il calcio femminile non è un passo indietro, ma una nuova sfida» Rossettini racconta: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale ma…»Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:... Spezia E’ un preoccupante passo indietro . Classifica da brividi, a Bari una sfida-veritàLo Spezia esce dalla sfida con l’Entella con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi. Una selezione di notizie su Rossettini Il calcio femminile non è un.... Argomenti discussi: L’otto sempre, dal 28 febbraio un mese di eventi dedicati alla donne in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere. Rossettini esclusivo: Alla Roma femminile non fa paura l'idea scudettoRossettini, adesso la parola scudetto non può fare paura. « Non fa paura, ma non deve essere il nostro pensiero principale. Abbiamo un marzo durissimo: due gare con l’ Inter in semifinale Coppa Italia ... corrieredellosport.it Rossettini: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura»Rossettini: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura» Luca Rossettini, ex difensore con oltre 300 presenze in Serie A, sta realizzando una vera ... calcionews24.com