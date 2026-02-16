Calcio Eccellenza | punto Cenaia San Giuliano a picco

Il match tra Cenaia e San Giuliano si è concluso con un pareggio, a causa di un gol nel finale che ha rallentato le ambizioni dei padroni di casa. La squadra di Cenaia ha sprecato diverse occasioni, mentre gli ospiti hanno ottenuto un punto prezioso grazie a una difesa solida e a un attacco che si è fatto vivo solo negli ultimi minuti. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e con un pubblico diviso tra speranze e delusione.

Pisa 16 febbraio 2026 – In Eccellenza la venticinquesima giornata di campionato è piuttosto nera per le pisane. Un pareggio e due sconfitte. Diciannove le reti realizzate, due vittorie interne, tre esterne e tre pareggi. In testa la Lucchese, fermata sullo 0 – 0, pareggio a reti bianche sul campo della Sestese. Cinquantuno punto per i rossoneri, quarantacinque per l'inseguitrice Zenith Prato vittoriosa in casa di misura sul Fucecchio (1 – 0). Il Fratres Perignano cade a Forte dei Marmi, rimontato 2 – 1 dal Real Forte Querceta. Vantaggio di Remorini, ma Arcidiacono e Feraci su calcio di rigore la ribaltano.