Il campionato dilettanti si avvia verso le fasi finali, con partite decisive in corso. A livello regionale, le squadre di Forcoli e Calci sono impegnate in spareggi che si preannunciano intensi e ricchi di tensione. La scorsa settimana, la promozione in Eccellenza è stata conquistata dai Mobilieri Ponsacco, mentre l’Urbino Taccola ha già retrocesso in Prima Categoria.

Pisa 6 maggio 2026 – La Promozione per le pisane è già finita la settimana scorsa con la promozione diretta in Eccellenza dei Mobilieri Ponsacco e la retrocessione, anch’essa purtroppo diretta, dell’Urbino Taccola in Prima Categoria. Nel girone A il play-off ha visto il Pietrasanta travolgere 3 – 0 il Pontebuggianese, nel girone B il Massa Valpiana liquidare 2 – 0 l’Atletico Maremma ed il barberino Tavernelle espugnare Orbetello 0 – 1. Nel girone C l’Audax Rufina ha piegato 1 – 0 il Casentino Academy. In Prima Categoria, nel girone A il Migliarino Vecchiano è retrocesso direttamente con quattordici punti: il prossimo anno per i biancorossi sarà Seconda Categoria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Forcoli e Calci spareggi drammatici

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