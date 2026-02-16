Calcio Dilettanti | solito Ponsacco grande Calci
Il Ponsacco si conferma in vetta nel girone B, vincendo ancora e consolidando la sua posizione in classifica. La squadra ha dominato sul campo dei Mobilieri, aumentando il distacco dalla seconda in classifica. Nel girone A, invece, l’Urbino Taccola, ultimo, subisce una sconfitta pesante che complica la sua corsa salvezza. Questi risultati arrivano in un fine settimana di partite decisive per molte squadre.
Pisa 16 febbraio 2026 – In Promozione cade l’Urbino Taccola ultimo nel girone A, vincono i Mobilieri Ponsacco primi nel girone B. Gli ulivetesi passano in vantaggio a Montignoso con Pinna, ma i padroni di casa dapprima pareggiano immediatamente con Piscopo e poi ad inizio ripresa ribaltano la gara grazie ad una rete di Bertuccelli. Ultimo posto con cinque punti per la squadra di Uliveto Terme, meno dieci dal San Piero a Sieve penultimo ad otto giornate dalla fine. Questo il tabellino della trasferta massese dei biancorossi. Montignoso: Tognoni, Favret, Bonuccelli (Parma), Del Padrone (Biagini), De Angeli, Vannucci, Piscopo (Antonelli), Grasselli, Bertuccelli, Vignali (Brio), Donati (Bologna). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nel campionato di Promozione, il San Piero a Sieve ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Urbino Taccola, conclusa con il punteggio di 0-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
