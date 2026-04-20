Calcio Dilettanti | Calci che vittoria!

Nel campionato di Promozione, girone A, il match tra Urbino Taccola e Pontebuggianese si è concluso con un risultato netto di 0-6 a favore degli ospiti. La partita si è svolta in casa dell’Urbino Taccola, che ha subito una sconfitta pesante. La gara si è giocata il 20 aprile 2026 a Pisa.

Pisa 20 aprile 2026 – Nel campionato di Promozione, girone A, Urbino Taccola travolto 0 – 6 in casa dagli ospiti del Pontebuggianese. Questo il tabellino della gara di Uliveto Terme. Urbino Taccola: Malasoma (80' Bertelli), Tognetti An., Galletti, Bellagamba, Taglioli Lo., Simoncini (58' Cerri), Fabbrini G., Castellacci, Cei (65' Igbineweka), Viti, Guelfi D.. A disposizione Salvadori, Cresci, Tognetti Al. All. Giannini Pontebuggianese: Matteucci, Lici (55' Iannello D.), Aiazzi (65' Fiumicino), Bandoni (55' Calvani), Sanzone, Palmese, Fruzzetti, Volpi, Rugiati (75' Bicchieri), Viola, Rosati (65' Fanti). A disposizione Calu, Russo L., Musteqja, Bellandi G.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Calci che vittoria! Highlights | Sangiustese - Chivasso Calcio 2-1 | Seconda Categoria GIRONE C Piemonte Notizie correlate Calcio. Dilettanti: Urbino, la vittoria che non ti aspettiPisa 9 marzo 2026 – I risultati che non ti aspetti nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione. Calcio. Dilettanti: solito Ponsacco, grande CalciPisa 16 febbraio 2026 – In Promozione cade l’Urbino Taccola ultimo nel girone A, vincono i Mobilieri Ponsacco primi nel girone B. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calcio. Dilettanti: Mobilieri prepara la festa, Migliarino retrocede; Prima Categoria A. Il Calci fa ricorso dopo il match con il Mulazzo: il reclamo viene però respinto!; Petardi in campo, bandierine rotte e ancora violenza: le squalifiche dei dilettanti; Coppa Italia Eccellenza. La Boreale mastica amaro ai calci di rigore, alla finale accede il Bisceglie. Calcio. Dilettanti: Calci che vittoria!Pisa 20 aprile 2026 – Nel campionato di Promozione, girone A, Urbino Taccola travolto 0 – 6 in casa dagli ospiti del Pontebuggianese. Questo il tabellino della gara di Uliveto Terme. Urbino Taccola: ... lanazione.it DILETTANTI, i verdetti: il Salso saluta l’Eccellenza. In Seconda trionfano Viarolese e Berceto. In Terza fa festa l’Inter ClubA differenza dell’anno scorso, le stagioni dei tornei dilettantistici di Seconda e Terza Categoria non si chiuderanno in contemporanea rispetto alle serie maggiori. Infatti, i due più bassi livelli de ... sportparma.com Ieri, prima del calcio d’inizio di Nottingham Forest vs Burnley, al City Ground è successo qualcosa che va oltre il calcio. Tutto lo stadio si è fermato. In piedi. In silenzio. Uniti. Sugli schermi è apparso il volto di Helen, la madre del talentuoso Elliot Anderson, sco - facebook.com facebook Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragile. I fratelli Hartono hanno preso il club in serie D, ora lottano per la Champions: spesi 390 milioni senza però guadagnarci. @gianni_dragoni x.com