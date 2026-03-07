Il campionato di Serie D è in pausa mentre si disputano le gare dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Il Viareggio gioca a Cecina, mentre i tifosi devono acquistare biglietti nominali per assistere alle partite. La pausa nel massimo campionato dilettantistico si verifica a causa della partecipazione della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup.

Weekend di pausa per la D vista la presenza della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup (che inizia lunedì): alla ripresa dopo la sosta, domenica 15 marzo, nel Seravezza impegnato in casa col Poggibonsi non ci saranno gli squalificati Mannucci e Fontanarosa mentre nel Camaiore che ospiterà il Cannara fanalino di coda saranno out Belli e Bigica (a loro volta appiedati un turno dal giudice sportivo). In Eccellenza la 29ª giornata (12ª di ritorno nonché sestultima di regular season) inizia oggi con gli anticipi del sabato Pro Livorno-Real FQ e Zenith Prato-Real Cerretese. Il Viareggio domani alle 14.30 sarà sul campo dello Sporting Cecina in un altro fondamentale confronto playoff che sarà diretto da Enrico Lelli di Cesena, assistito da Alessio Dennis Vedda di Firenze e Andrea Angeli di Carrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D ferma, si gioca dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Il Viareggio a Cecina. Tifosi: biglietti nominali

Dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Ultimi due turni in contemporanea. Le date dei playoff e dei playoutIl Comitato Regionale Marche con il comunicato 173 di giovedì ha deciso - come consuetudine - che le ultime due giornate dei campionati di...

Calcio Seconda categoria. San Lazzaro ferma la capolista. Rebocco si avvicina alla vettaE’ il momento del Rebocco nel girone F di Seconda categoria: i viola del nuovo mister Ivano Pedretti battono con un netto 3-0 al Tanca il Romito...

Contenuti e approfondimenti su Serie D ferma si gioca dall'Eccellenza....

Temi più discussi: La serie D si fermerà l’8 marzo per il torneo di Viareggio; Serie D, turno di riposo: il campionato si ferma nel weekend; La serie D si ferma per dare spazio alla Viareggio Cup; L'Union Pro non si ferma più: la capolista stende anche l'Albignasego con un gol di D'Appolonia.

Serie D ferma, si gioca dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Il Viareggio a Cecina. Tifosi: biglietti nominaliWeekend di pausa per la D vista la presenza della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup (che inizia lunedì): alla ripresa dopo la sosta, domenica 15 marzo, nel Seravezza impegnato in casa col ... sport.quotidiano.net

Serie D, turno di riposo: il campionato si ferma nel weekendLa Serie D si concede domenica prossima un turno di riposo: il campionato riprenderà il 15 marzo con le sarde impegnate in gare importantissime per la classifica. unionesarda.it

! Serie A 28^ giornata Pisa Allianz Stadium 20:45 CET #JuvePisa Powered by @Jeep_People x.com

Alisson Santos è una furia assoluta: 4 presenze in Serie A e 2 gol, con 2 premi MVP Quanto vi gasa #AlissonSantos #Napoli #Santos #NapoliTorino - facebook.com facebook