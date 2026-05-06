Nel campionato di calcio a 5 di serie B, Eta Beta ha ottenuto una vittoria importante contro Recanati, qualificandosi per le semifinali. Per le squadre coinvolte, si fa strada l'ipotesi di promozione in Serie A2: i pesaresi stanno considerando un ripescaggio, mentre Eta Beta punta ai playoff. La stagione prosegue con obiettivi ancora da definire per entrambe le formazioni.

Per Italservice ed Eta Beta sta sempre più prendendo piede l’ipotesi di promozione in A2. I pesaresi stanno valutando se ottenerla tramite ripescaggio, l’Eta Beta tramite playoff. Sabato per i fanesi sarà tempo di semifinale. Nello scorso weekend eliminato Recanati. Al Circolo Tennis Trave di Fano gli uomini di mister Davide Bargnesi hanno vinto 4 a 2, rimontando i due gol di svantaggio dell’andata. Sabato alle 16:00 l’andata delle semifinali a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. L’avversario sarà la Balca Poggese, che proprio come l’Eta Beta ha chiuso il girone in seconda posizione. In casa non perde dalla prima giornata di campionato, risalente all’ 11 ottobre scorso ed è reduce da nove vittorie casalinghe consecutive.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Eta Beta, gran cuore con Recanati. Vittoria e accesso in semifinale

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