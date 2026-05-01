Calcio a 5 serie B | ritorno dei quarti playoff Fano domani alle 16 in casa con Recanati Eta Beta mister Bargnesi avvisa | Niente pressioni ce la faremo

Domani alle 16 si svolgerà in casa la partita di calcio a 5 di serie B tra Fano e Recanati, valida per i quarti di playoff. L’allenatore della squadra locale ha dichiarato di non sentire pressioni e di credere nella qualificazione. Nel frattempo, l’Italservice ha annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore Luigi Pagana fino al 2027, con un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del settore giovanile.

L’Italservice ha ufficializzato il rinnovo di mister Luigi Pagana fino al 2027 ponendolo anche al centro del progetto di crescita del settore giovanile. L’Eta Beta dopo il ko per 5 a 3 dell’andata dei quarti di finale playoff contro Recanati, domani in casa, alle 16, tenta la rimonta. Fano, proprio così come l’Italservice la settimana prima, ha dato vita a Recanati a una gara all’insegna dell’equilibrio, ugualmente persa di due. Tuttavia se per i pesaresi, essendo la gara di ritorno, il ko di Recanati ha sbarrato la strada per il proseguo dei playoff, per l’Eta Beta tutto è ancora possibile. Il mister dei fanesi Davide Bargnesi ha così analizzato la sconfitta di Recanati: "All’andata siamo stati penalizzati da alcuni blackout in fase difensiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B: ritorno dei quarti playoff, Fano domani alle 16 in casa con Recanati. Eta Beta, mister Bargnesi avvisa: "Niente pressioni, ce la faremo» Notizie correlate Leggi anche: Calcio a 5 serie B: Eta Beta seconda, Italservice quarta. Le cugine ai playoff Leggi anche: Calcio a 5 serie B: ottavi di finale playoff. Italservice ed Eta Beta al bivio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Eta Beta Football; Calcio a 5 serie B: ritorno dei quarti playoff, Fano domani alle 16 in casa con Recanati. Eta Beta, mister Bargnesi avvisa: Niente pressioni, ce la faremo; Scheda squadra Eta Beta Football; Calcio a 5 Serie B: ottavi di finale playoff. Italservice ed Eta Beta al bivio. Calcio a 5 serie B: ritorno dei quarti playoff, Fano domani alle 16 in casa con Recanati. Eta Beta, mister Bargnesi avvisa: Niente pressioni, ce la faremo»Intanto l’Italservice conferma l’allenatore Luigi Pagana. Sarà lui al centro del progetto. per valorizzare i giovani. ilrestodelcarlino.it Calcio a 5 serie B: Eta Beta seconda, Italservice quarta. Le cugine ai playoffEta Beta seconda e Italservice quarta. Sono questi i verdetti dell’ultima giornata del girone D di Serie B. Eta Beta sconfitta per 3 a 2 dalla Spes Poggio Fidoni, Italservice raggiunta in casa sul 2 a ... ilrestodelcarlino.it Eta Beta - Radio1 Rai added a new... - Eta Beta - Radio1 Rai - facebook.com facebook