Calcio a 5 serie B Italservice ed Eta Beta sorridono Doppia vittoria con tanti gol
L’Italservice e Eta Beta hanno conquistato due vittorie consecutive grazie a prestazioni offensive di alto livello. La causa di questi successi risiede nella determinazione delle squadre e nella buona forma fisica, che hanno portato a molti gol segnati. Entrambe le formazioni hanno mostrato un gioco aggressivo e tattiche efficaci, lasciando il pubblico entusiasta. Le partite di questo fine settimana hanno confermato il momento positivo delle due squadre.
Dopo l’infuocato derby di Coppa Italia di martedi per Italservice ed Eta Beta un weekend di vittorie. I fanesi si sono riscattati in casa battendo per 4 a 2 Montegranaro, l’Italservice ha dato continuità al successo esterno di martedì imponendosi per 5 a 1 Camerino. Un successo, quello in trasferta, che in campionato ai pesaresi mancava dal girone di andata. Nel 2026 al di fuori di Pesaro un pari e due ko consecutivi. Lo scorso sabato tre punti fondamentali in chiave playoff. L’Italservice a Camerino è andata in crescendo. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul risultato di 1 a 1, nella ripresa ha preso nelle proprie mani il pallino del gioco e negli ultimi minuti hanno dilagato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio a 5 serie B. Italservice, una vittoria super. Pesaro accorcia sull’Eta BetaNel match di sabato al Pala Megabox, l’Italservice ha conquistato una vittoria importante contro Recanati, con il risultato di 4-1.
Calcio a 5 serie B. Controsorpasso dell’Eta Beta. Ma Italservice vive di entusiasmoL’Eta Beta torna al secondo posto nel girone D di Serie B dopo aver battuto in casa l’Audax Sant’Angelo con un netto 4-0.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Calcio A 5: In campo Serie B, C1 e C2; Calcio a 5, Serie A2 – La Futsal Cesena beffa nel finale l’Elledì!; Serie A2 Élite, ventesima giornata: Petrarca-Lecco, la resa dei conti. Benevento a Taranto.
Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi EboliLa 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Tanti gol, gli stravolgimenti e le ... oasport.it
Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e NapoliLa 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono ... oasport.it
“Donati 2500 euro ad Eta Beta Sorrisi che nuotano” Viterbo - Luciano Barozzi nella sala consiliare di palazzo dei Priori alla cerimonia di consegna dei fondi raccolti alla Calza più lunga del mondo - Il prossimo anno del comitato organizzatore della manifestazi - facebook.com facebook