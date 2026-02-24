Calcio a 5 serie B Italservice ed Eta Beta sorridono Doppia vittoria con tanti gol

L’Italservice e Eta Beta hanno conquistato due vittorie consecutive grazie a prestazioni offensive di alto livello. La causa di questi successi risiede nella determinazione delle squadre e nella buona forma fisica, che hanno portato a molti gol segnati. Entrambe le formazioni hanno mostrato un gioco aggressivo e tattiche efficaci, lasciando il pubblico entusiasta. Le partite di questo fine settimana hanno confermato il momento positivo delle due squadre.

Dopo l'infuocato derby di Coppa Italia di martedi per Italservice ed Eta Beta un weekend di vittorie. I fanesi si sono riscattati in casa battendo per 4 a 2 Montegranaro, l'Italservice ha dato continuità al successo esterno di martedì imponendosi per 5 a 1 Camerino. Un successo, quello in trasferta, che in campionato ai pesaresi mancava dal girone di andata. Nel 2026 al di fuori di Pesaro un pari e due ko consecutivi. Lo scorso sabato tre punti fondamentali in chiave playoff. L'Italservice a Camerino è andata in crescendo. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul risultato di 1 a 1, nella ripresa ha preso nelle proprie mani il pallino del gioco e negli ultimi minuti hanno dilagato.