Calcio a 5 Serie B il Team Scaletta chiude con un successo la regular season

Il Team Scaletta ha concluso la regular season del campionato di Serie B femminile di calcio a 5 con una vittoria nell’ultima partita. La squadra ha ottenuto il risultato positivo nell’incontro finale, chiudendo così il torneo con un esito favorevole. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli disponibili sulla durata o sul punteggio.

Il Team Scaletta ha vinto l’ultima partita della regular season del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Nella 18^ giornata, la squadra ionica si è imposta per 7 a 3 sul campo della Gallinese nella sfida che metteva in palio il quarto posto. Marchetta sblocca il punteggio, mentre il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e ViareggioIl dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Serie B Femminile. Nextra Napoli, dominio a Benevento: si chiude la regular season al quinto postoNona vittoria consecutiva per Napoli Women, ora testa ai playoff contro Basilia Potenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ASD Team Scaletta cala il settebello nel derby e big match di Reggio Calabria 7-3 e si qualifica da quarta ai Play-Off.; Calcio a 5 Femminile: Team Scaletta forza 7, vittoria con la Gallinese e quarto posto; Il Team Scaletta chiude la stagione regolare vincendo il derby dello Stretto; Scheda squadra Nuova Futsal Pisticci. Calcio a 5 Femminile: Team Scaletta forza 7, vittoria con la Gallinese e quarto postoProva di carattere, maturità e consapevolezza per il Team Scaletta, che chiude la stagione regolare con una prestazione impeccabile, conquistando ... 98zero.com Serie B, il Team Scaletta saluta i tifosi del PalaLaganà con una rotonda vittoriaLa squadra ionica si è imposta per 9 a 2 sull’Athletic Club Palermo, confermando, così, il quarto posto in graduatoria ad una giornata al termine della regular season ... today.it OBIETTIVO RAGGIUNTO: IL QUARTO POSTO È IL LORO! Prestazione impeccabile del Team Scaletta che chiude la stagione regolare con una vittoria schiacciante (7-3) sul campo della Gallinese. Doppiette per Manti (che firma il record storico di 16 - facebook.com facebook