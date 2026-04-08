Incendi boschivi e nuova strategia europea Princi | Opportunità per la Calabria

L’eurodeputata della regione ha commentato positivamente la recente strategia della Commissione Europea, annunciata in risposta agli incendi boschivi che hanno colpito diverse aree durante l’estate 2025. La nuova linea d’azione mira a migliorare la prevenzione e la gestione degli incendi, offrendo nuove opportunità per la regione calabrese. La strategia si inserisce in un quadro di interventi coordinati tra gli Stati membri per affrontare i rischi naturali e le emergenze ambientali.

L’eurodeputata reggina Giusi Princi accoglie con favore la nuova strategia della Commissione Europea per la gestione dei rischi associati agli incendi boschivi, a seguito dei devastanti eventi dell’estate 2025. “La Calabria, con le sue vaste aree forestali e la vulnerabilità dei suoi territori a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Incendi boschivi in Campania, provincia di Salerno la più colpitaA fornire il dato sono stati i carabinieri forestale della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno per illustrare le attività che... Leggi anche: Telecamere ad alta tecnologia per la prevenzione degli incendi boschivi Temi più discussi: Campagna AIB 2026: apertura periodo alto rischio incendio boschivo; Nel 2025 l'UE ha registrato il record di incendi boschivi; AVVISO: DICHIARAZIONE DI ALTO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI; Incendi, 2025 anno peggiore in Europa: in fiamme oltre 1 milione di ettari - Geagency. Princi: ‘Nuova strategia europea sugli incendi boschivi, un’opportunità per la Calabria’Megaincendi, l’UE cambia strategia: squadre preposizionate e rete FoRISK. Princi avverte: La Calabria può guadagnarci molto. E rilancia su droni e fondi ... citynow.it Incendi boschivi: la Regione Lombardia stanzia 5 milioni per la sicurezzaLa Regione Lombardia stanzia 5 milioni per potenziare il sistema contro gli incendi boschivi e rispondere alle emergenze ambientali. ecoincitta.it Arrestato un 21enne italiano in Svizzera per aver appiccato due incendi boschivi a Ponte Tresa e Caslano, a due passi dal confine col Varesotto - facebook.com facebook