La Regione Calabria ha annunciato un investimento di circa un milione di euro per migliorare la tutela ambientale con nuove tecnologie. Il progetto prevede l’utilizzo di intelligenza artificiale e droni per monitorare e individuare reati ambientali, rafforzando così il sistema Tolleranza Zero. Questa iniziativa mira a ridurre i margini di errore e a rendere più efficace la sorveglianza sul territorio.

La Regione Calabria punta a azzerare i margini di errore nella tutela ambientale attraverso un potenziamento tecnologico del sistema Tolleranza Zero, investendo circa un milione di euro per integrare intelligenza artificiale e sorveglianza aerea. A Catanzaro è stato definito un piano strategico che trasforma la gestione delle emergenze boschive in un processo digitale avanzato. L’iniziativa, formalizzata tramite un decreto dirigenziale dell’Uoa Forestazione, mira a proteggere il patrimonio naturale regionale combattendo chi mette a rischio l’ecosistema locale. Il progetto si basa su un modello di governance modernizzato, dove l’analisi geospaziale e le tecnologie di monitoraggio diventano gli strumenti principali per contrastare gli incendi e le criticità ambientali sul territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, IA e droni contro i reati ambientali: investe 1 milione

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