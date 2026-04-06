Calabria IA e droni contro i reati ambientali | investe 1 milione

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Calabria ha annunciato un investimento di circa un milione di euro per migliorare la tutela ambientale con nuove tecnologie. Il progetto prevede l’utilizzo di intelligenza artificiale e droni per monitorare e individuare reati ambientali, rafforzando così il sistema Tolleranza Zero. Questa iniziativa mira a ridurre i margini di errore e a rendere più efficace la sorveglianza sul territorio.

La Regione Calabria punta a azzerare i margini di errore nella tutela ambientale attraverso un potenziamento tecnologico del sistema Tolleranza Zero, investendo circa un milione di euro per integrare intelligenza artificiale e sorveglianza aerea. A Catanzaro è stato definito un piano strategico che trasforma la gestione delle emergenze boschive in un processo digitale avanzato. L’iniziativa, formalizzata tramite un decreto dirigenziale dell’Uoa Forestazione, mira a proteggere il patrimonio naturale regionale combattendo chi mette a rischio l’ecosistema locale. Il progetto si basa su un modello di governance modernizzato, dove l’analisi geospaziale e le tecnologie di monitoraggio diventano gli strumenti principali per contrastare gli incendi e le criticità ambientali sul territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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