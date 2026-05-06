Cagliari vs Udinese trentaseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata di Serie A 20252026, si sfidano Cagliari e Udinese. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre hanno già conquistato la salvezza e puntano a migliorare la posizione in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Già sicurezza della salvezza, le due squadre giocano per migliorare il loro piazzamento. Cagliari vs Udinese si giocherà sabato 9 maggio 2026 alle ore 15 presso l’Unipol Domus Arena CAGLIARI VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi hanno raggiunto la matematica salvezza nella scorsa giornata grazie al pareggio esterno di Bologna, è si pensa già alla prossima stagione per finire al meglio questo campionato. Anche per I friulani, le ultime gare saranno soltanto una formalità. La squadra di Runjiac non può raggiungere un piazzamento europeo, ma vuole dimostrare di poter essere li’ il prossimo anno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Udinese, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla VERGOGNA ITALIA! - CONSIGLI FANTACALCIO 31a GIORNATA Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Fantacalcio, le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A 2025/26. Cagliari-Udinese, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Cagliari-Udinese, trentaseiesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com Infortuni Davis e Atta: c’è la decisione per Cagliari-Udinese 36^ giornataTiene banco l'infortunio di Davis in casa Udinese. L'attaccante Udinese, dopo il recente ko muscolare delle scorse ... fantamaster.it