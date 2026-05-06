Cagliari | via il suolo pubblico al Sezzirì per 18 mesi

Il Comune di Cagliari ha deciso di rimuovere temporaneamente il suolo pubblico dal locale Sezzirì, con un provvedimento che durerà 18 mesi. La sospensione dell’occupazione si è trasformata in un blocco definitivo a causa di un errore specifico nel rispetto delle normative. La questione riguarda la gestione dell’occupazione e le procedure adottate dal locale, che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il locale a trasformare una sospensione in un blocco?. Quale errore specifico ha causato la perdita del suolo pubblico?. Perché la ditta non ha presentato alcuna difesa contro il Comune?. Come potrà sopravvivere l'attività senza lo spazio esterno per 18 mesi?.? In Breve Violazione pedana 12 metri quadri su stallo sosta rilevata il 3 febbraio.. Iter sanzionatorio avviato dal Servizio Suape con notifica il 19 marzo.. Possibilità di ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notifica.. Blocco nuove richieste per la ditta fino alla fine del 2027.. Il Comune di Cagliari ha revocato la concessione per il suolo pubblico al locale Sezzirì di via Settembrini, imponendo un divieto di nuove autorizzazioni per 18 mesi a seguito di una violazione normativa avvenuta lo scorso 3 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: via il suolo pubblico al Sezzirì per 18 mesi Notizie correlate Palermo, stop di 6 mesi per un pub all’Olivella: occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolatoÈ stata disposta la chiusura per 180 giorni di un pub situato nella zona Olivella del centro storico di Palermo, a seguito di ripetute violazioni... Leggi anche: Francesco Guccini a sorpresa tra il pubblico dopo "18 mesi": "In Tv guardo il GF e Temptation Island" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica; Cagliari, stangata a Sezzirì: niente tavolini per 18 mesi. Cagliari, via libera al secondo lotto dei lavori di viale Trieste: nuovi marciapiedi, piste ciclabili e tutela dei ficusCagliari, via libera al secondo lotto dei lavori di viale Trieste: nuovi marciapiedi, piste ciclabili e tutela dei ficus - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Cagliari, via libera per riqualificazione viale Trieste: lavori tra via Pola e piazzale TrentoApprovato il piano da 10,5 milioni per viale Trieste a Cagliari: tra via Pola e piazzale Trento arrivano pista ciclabile, ficus e pavimenti ... cagliaripad.it Il minerale più raro del mondo non sta in Siberia, in Sudafrica o in qualche miniera inaccessibile all'altro capo del pianeta. Sta su una collinetta a 15 km da Cagliari. E tutta la riserva mondiale conosciuta entra in un ditale. Si chiama ichnusaite — dal nome latin - facebook.com facebook Il Cagliari fa ancora i conti con gli infortuni: le condizioni di Deiola, Liteta e Rodríguez x.com