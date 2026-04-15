Palermo stop di 6 mesi per un pub all’Olivella | occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolato

A Palermo, un pub situato nell’area dell’Olivella sarà chiuso per sei mesi. La decisione è arrivata dopo che le autorità hanno constatato l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico da parte del locale, che ha anche provocato danni al basolato stradale. La chiusura temporanea è stata disposta dalla Polizia su ordine del Comune, in seguito a verifiche sulle attività del pub.

È stata disposta la chiusura per 180 giorni di un pub situato nella zona Olivella del centro storico di Palermo, a seguito di ripetute violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento, emesso dal Suap comunale, è stato notificato nelle scorse ore dagli agenti del Commissariato “Centro”, come motivato dalle numerose inadempienze accertate nel corso di diversi controlli. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il locale è stata presa dopo una serie di verifiche condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. “Centro”, che hanno documentato reiterate irregolarità da parte del titolare dell’attività commerciale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Palermo, stop di 6 mesi per un pub all’Olivella: occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolato Notizie correlate Occupazione abusiva di suolo pubblico, controlli e sanzioni dei carabinieri a CataniaI carabinieri della stazione di piazza Verga e la polizia locale hanno intensificato le azioni volte al ripristino del decoro urbano, concentrandosi... Bar chiuso per occupazione abusiva di suolo pubblico: scatta il provvedimentoUn bar del centro di Cassino (Frosinone) è stato chiuso dopo controlli della Polizia Locale che hanno accertato l’occupazione abusiva di suolo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Palermo-Avellino 2-0: decidono Palumbo e Ranocchia, secondo stop di fila per Ballardini; Bandi e Avvisi; Insigne fa volare il Pescara, lo stop di Palermo e Monza e tutti i gol Serie BKT; Anche la Chiesa di Palermo in preghiera con il Papa per dire no alla guerra. Palermo, stop di 6 mesi per un pub all’Olivella: occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolatoChiusura per 180 giorni di un pub a Palermo per reiterata occupazione abusiva di suolo pubblico, eseguita dalla Polizia su ordine del Comune. virgilio.it Palermo sott'acqua: automobilista resta bloccato sul tetto della sua Mercedes Il mezzo è rimasto bloccato in via Imera; decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, blackout e tombini saltati Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook