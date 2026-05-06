A Cagliari, la corsa alla salvezza si fa più complicata con l'introduzione di un nuovo regolamento che potrebbe influenzare i calcoli in vista delle ultime giornate. Se il punteggio tra Cagliari e Cremonese dovesse risultare pari, si aprirebbero nuove questioni sulla classifica e sulla buona riuscita delle strategie di entrambe le squadre. Il nuovo regolamento potrebbe infatti cambiare le sorti di alcune decisioni già prese.

? Cosa scoprirai Come può il nuovo regolamento annullare il vantaggio del Cagliari?. Cosa accadrà se il punteggio tra Cagliari e Cremonese sarà identico?. Quale risultato serve al Cagliari sabato per evitare lo spareggio?. Perché l'esito della sfida Pisa-Cremonese influisce sulla salvezza rossoblù?.? In Breve Vantaggio di 9 punti tra Cagliari e Cremonese dopo il pareggio con il Bologna.. Nuovo regolamento prevede spareggio sul campo in caso di parità tra 17esima e 18esima.. Classifica avulsa applicata se tre o più squadre chiudono con lo stesso punteggio.. Salvezza matematica legata al risultato contro l'Udinese o alla sconfitta della Cremonese contro il Pisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, salvezza in bilico: il nuovo regolamento complica i calcoli

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