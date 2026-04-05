Cremonese lo stop con il Bologna complica la corsa salvezza A Cagliari impossibile sbagliare

La Cremonese ha perso l'ultima partita contro il Bologna, una sconfitta che rende più difficile la lotta per evitare la retrocessione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro il Cagliari, con la consapevolezza che non ci sono margini di errore. Sul campo dello “Zini”, Marco Giampaolo ha guidato i suoi in un match difficile, che si è concluso con un risultato negativo.

Cremona, 5 aprile 2026 – Ritorno amaro allo “Zini” sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo. Un quarto d’ora iniziale da incubo, con due reti al passivo, rovina la Pasqua della formazione grigiorossa e permette ad un Bologna attento e concreto di ipotecare una vittoria che la generosa ripresa dei padroni di casa e la rete di Bonazzoli su rigore all’inizio del recupero non bastano a cancellare. La gioia per il successo nell’esordio a Parma, in pratica, si spegne dopo solo 2’ della gara con i felsinei. Sulla sinistra Miranda ha spazio e serve un cross al centro dell’area locale, dove J oao Mario può schiacciare in rete il pallone dell’immediato vantaggio rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, lo stop con il Bologna complica la corsa salvezza. A Cagliari impossibile sbagliare Rari Nantes Florentia, il ko alla Nannini con Roma complica la corsa salvezzaDecisivo per il risultato finale il terzo quarto con i laziali che conquistano un break che risultarà decisivo per la partita RN FLORENTIA: G. Massese Riposo nefasto. Si complica la corsa salvezzaSi è materializzato lo scenario peggiore per la Massese al termine di una 29° giornata di campionato che domenica l’ha vista riposare. Temi più discussi: Cremonese: altro stop in attacco; Cremonese-Juve Primavera: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vederla in diretta tv e streaming; BREAKING – Cremonese, altro stop in attacco: si ferma Vardy, ecco cos’è successo e cosa filtra; La Cremonese ospita la 14ª tappa della Philadelphia Junior Cup-Keep Racism Out. Bologna in trasferta vuol dire vittoria: allo Zini Cremonese battuta 1-2I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Cremonese-Bologna valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it La Cremonese parte male, reagisce, ma perde contro il Bologna: allo Zini finisce 2-1Un avvio complicato, che ha compromesso il risultato finale del match. La Cremonese va sotto di due gol nei primi 15 minuti e non riesce a rimontare. Il Bologna passa allo Zini 2-0 grazie alle reti di ... cremonaoggi.it Giampaolo riconosce la superiorità del Bologna nonostante la partita riaperta sul finale Secondo voi la Cremonese del maestro riuscirà a salvarsi - facebook.com facebook Ferguson e Maleh vengono espulsi in un finale incandescente! Vince il #Bologna 2-1 nonostante lo squillo finale della Cremonese Chi avevate in campo x.com