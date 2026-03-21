Tensioni in casa Roma possibile addio di Gasperini già a fine stagione

A Trigoria, la casa della Roma, si registrano tensioni tra la dirigenza e l’allenatore. La situazione sembra in evoluzione e potrebbe portare a un cambio di guida tecnica già al termine della stagione. La squadra ha avuto una serie di risultati deludenti negli ultimi incontri, alimentando le voci di un possibile cambio di allenatore. La posizione ufficiale del club non è stata ancora comunicata.

Il vento a Trigoria è cambiato in fretta. Quella che sembrava una Roma in rampa di lancio si è improvvisamente inceppata, lasciando spazio a dubbi e malumori. Le ultime battute d’arresto, tra campionato ed Europa, hanno incrinato l’entusiasmo iniziale e riportato la squadra su un terreno fragile, dove ogni errore pesa il doppio e ogni passo falso alimenta nuove incertezze. Nel frattempo, dietro le quinte, il clima non è dei più sereni. I confronti tra allenatore e dirigenza si sono intensificati, segno che qualcosa non sta funzionando come previsto. Non si tratta di una rottura netta, ma di una crepa che richiede attenzione: visioni diverse, esigenze da conciliare e una stagione ancora da salvare. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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