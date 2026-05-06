Caffè Scocchia illycaffè | Costo materia prima triplicato è tempesta perfetta

Il settore del caffè sta affrontando un aumento significativo dei costi delle materie prime, con prezzi che sono triplicati rispetto agli anni precedenti. Le aziende del settore segnalano che il 2025 e l'inizio del 2026 sono stati particolarmente colpiti da questa tendenza, creando una situazione di grande difficoltà nel mercato. La crescita dei costi si riflette sui prezzi finali e sulla gestione delle aziende coinvolte.

(Adnkronos) – "Il 2025 e questo inizio di 2026 sono stati caratterizzati da uno straordinario incremento del prezzo della materia prima. In media, nel 2025 il costo del caffè verde è stato di 368 centesimi per libbra, che è quindi il triplo della media storica dal 1972 a oggi. E anche se vogliamo paragonarlo a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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