Dazi Scocchia illycaffè | Ulteriore instabilità con nuove imposte Ue dia risposta compatta

Scocchia di illycaffè denuncia che i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti aumentano la tensione commerciale, aggravando un mercato già fragile. La decisione, presa senza preavviso, colpisce direttamente le esportazioni europee di caffè e rischia di far salire i prezzi consumer. La richiesta è di una risposta unitaria da parte dell’Unione Europea per affrontare questa sfida commerciale. La situazione si fa più incerta per le imprese del settore.
(Adnkronos) – “La notizia dell'introduzione di nuovi dazi generalizzati da parte dell'Amministrazione Usa aggiunge ulteriore instabilità a un quadro geo economico già complesso. Dal punto di vista delle aziende, la pianificazione strategica e lo sviluppo operativo diventano sempre più sfidanti a causa di un contesto che cambia continuamente secondo logiche difficilmente prevedibili. In uno scenario. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scocchia (illycaffè): “In 2025 fatturato a 690 milioni, verso ritocco listino prezzi per boom costi materia prima”Nel 2025, illycaffè ha registrato un fatturato di 690 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente.
Dazi, è scontro Ue-Usa ma Tajani rassicura: “Washington non creerà instabilità alle imprese europee”Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15%, provocando il richiamo dell’Unione europea.
