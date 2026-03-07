8 Marzo 2026 Scocchia Illycaffè | Focus su reati spia ma violenza è anche economica

Il 8 marzo 2026, Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illycaffè, ha commentato in un’intervista a LaPresse la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Ha sottolineato l’attenzione sui reati spia e ha evidenziato che la violenza si manifesta anche in ambiti economici. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle iniziative di sensibilizzazione legate alla giornata.

Cristina Scocchia, Ad di Illycaffè, a ridosso dell’8 marzo ha parlato della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, in un’intervista a LaPresse. “La violenza contro le donne non è solo fisica, è innanzitutto psicologica, emotiva e anche economica. Sono tante le donne che in Italia non hanno un conto corrente, non hanno la libertà di gestire denaro per mantenere se stesse e i propri figli: per questo subiscono pressioni, violenze e umiliazioni. La violenza contro le donne è una grave ferita nella nostra società, serve un profondo cambiamento culturale. E poi ovviamente c’è la violenza nella sua forma peggiore: quella fisica, dei maltrattamenti e delle botte fino a arrivare ai femminicidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

