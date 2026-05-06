Spesso, quando si tratta di incidenti domestici, si sente ripetere la stessa frase: «Sono caduta dalle scale». Questa versione, però, può nascondere situazioni di violenza o abusi più complesse. Le testimonianze e i segni sul corpo delle vittime spesso non corrispondono alle spiegazioni fornite. La dinamica di queste storie può essere diversa, e riconoscere i segnali di violenza domestica è fondamentale per intervenire e proteggere chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

«S ono caduta dalle scale». La spiegazione è sempre la stessa, come un copione pronto da recitare. Ripetuta come un ritornello, come si fa quando si vuole convincere qualcuno e forse anche un po’ se stessi. La dottoressa Luciana Marzella, responsabile del Servizio di Traumatologia della mano e Microchirurgia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, se la ricorda ancora la prima volta in cui ha avuto a che fare con un caso di violenza domestica: «Era una donna giovane, con lo sguardo sfuggente. Spenta, come il suo sogno di una vita felice. Aveva fratture ai polsi inequivocabili, di chi aveva cercato di difendersi dalle botte. Alla fine, ha trovato il coraggio di raccontare: era stato il marito.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Caduta dalle scale” può nascondere altro. Dai segni sul corpo al silenzio delle vittime, come riconoscere la violenza domestica e perché parlarne è fondamentale

Hablemos de OVNIS, pero EN SERIO

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