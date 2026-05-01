Violenza domestica | i segni sul nostro corpo che raccontano la verità

La violenza domestica può lasciare segni visibili sul corpo, spesso riconoscibili come traumi alle mani. La dottoressa Luciana Marzella ha illustrato come individuare questi segni e cosa possono rivelare sulla presenza di violenza. I dettagli dei traumi, come lividi o ferite, sono fondamentali per capire se ci sono stati episodi di abuso fisico. La conoscenza di questi segnali aiuta a riconoscere situazioni di rischio e a intervenire tempestivamente.

Il nostro corpo sa comunicare da solo. Ogni azione che eseguiamo porta dei segni: sulla pelle, sulle ossa, nei lividi che si ripetono sempre nello stesso punto. Lo sa bene la dottoressa Luciana Marzella, responsabile del Servizio di Traumatologia della mano e Microchirurgia dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, che sarà tra le protagoniste del convegno "Violenza domestica e discriminazione: una realtà da conoscere per combatterla", in programma venerdì 8 maggio 2026, alle ore 9 fino alle 12:50, presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano (Via Cristina Belgioioso 173). Un appuntamento quanto...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Violenza domestica: i segni sul nostro corpo che raccontano la verità Il l'étouffe et brûle son corps avant de faire croire à un accident de voiture Notizie correlate San Basilio, uomo trovato morto in un casolare. Segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, a Roma. Pavia, ragazza 22enne trovata morta in un campo: sul corpo segni di violenzaIl corpo della ragazza rinvenuto in una scarpata a Serra del Monte, vicino Pavia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Violenza domestica, l’IA può individuare le vittime analizzando i dati delle visite mediche; Femminicidio Stefania Rago a Foggia, l’autopsia: quattro colpi a distanza ravvicinata; Rapina banca Vomero, Giampaolo Manca (il Doge): Batteria di professionisti, ecco come hanno agito. Violenza domestica, l’IA può individuare le vittime analizzando i dati delle visite medicheUno studio guidato da ricercatori della Harvard Medical School mostra che modelli di intelligenza artificiale possono identificare pazienti a rischio di violenza da partner ... doctor33.it La violenza domestica raccontata da fratture invisibiliNei giorni che precedono la celebrazione della giornata della donna, Fondazione Asilo Mariuccia con Fondazione Aem promuove un evento di sensibilizzazione. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro ... vita.it Dal 1° maggio è attivo in tutta la Svizzera il numero 142, una nuova linea telefonica dedicata alle vittime di violenza domestica. Si tratta di un servizio pensato per offrire ascolto, sostegno psicologico e orientamento. Il numero garantirà l’anonimato, un element - facebook.com facebook Un successo destinato ad aiutare le donne vittime di violenza domestica, che testimonia quanto la moda possa fare del bene x.com