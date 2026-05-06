Caduta da un ramo all’altezza di un metro | Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni

Il Tribunale di Trento ha condannato una scuola dell’infanzia a risarcire i genitori di una bambina di sei anni, che si era infortunata cadendo da un ramo a circa un metro di altezza nel giardino della struttura. La decisione si basa sulla mancanza di una vigilanza adeguata durante l’episodio. La causa è stata intentata dai genitori della bambina, che hanno presentato una richiesta di risarcimento danni.

Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda di risarcimento presentata dai genitori di una minore infortunatasi nel giardino della scuola dell’infanzia provinciale. Con la sentenza numero 5002026, depositata il 27 aprile scorso, il giudice ha condannato l’amministrazione pubblica a pagare complessivamente 7.417,46 euro più interessi e rivalutazione, oltre alle spese legali. L’incidente risale al 24 marzo 2017, quando la bambina, allora sei anni, precipitò da un ramo dopo essere stata spinta da una compagna. Il personale scolastico non riuscì a prevenire la caduta. I ricorrenti (i genitori della minore, che hanno agito sia in proprio sia...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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