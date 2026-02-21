Insegnante fa vedere in classe video cruento un alunno si sente male e nella caduta si rompe due denti Il Tribunale condanna il Ministero al risarcimento per lesioni e omessa vigilanza

Un insegnante ha mostrato in classe un video violento, provocando la reazione di uno studente che si è sentito male e si è caduto, rompendo due denti. La scena ha suscitato preoccupazione tra compagni e genitori. Il Tribunale di Lecce ha stabilito che il Ministero dell'Istruzione è responsabile delle lesioni e della mancanza di vigilanza. La decisione evidenzia come l'episodio abbia avuto conseguenze fisiche e psicologiche per lo studente.

Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire uno studente per un infortunio scolastico avvenuto l'8 gennaio 2018 durante una lezione di musica. Il docente della classe aveva scelto di mostrare un video sulla castrazione dei cantanti lirici per ottenere le voci bianche.