Arrestato pizzaiolo napoletano arruolato in Russia fuggiva da condanna per stupro su bimba di 7 anni

Un pizzaiolo napoletano, già condannato per omicidio, è stato arrestato mentre cercava di fuggire dalla Russia. Era stato accusato di abusi sessuali su una bambina di sette anni e aveva una condanna alle spalle. L’uomo era arruolato in forze russe e tentava di evitare un procedimento legale. La polizia ha intercettato e fermato l’uomo in un controllo di routine.

È stato fermato a Fiumicino, appena atterrato, Gianni Cenni, il pizzaiolo napoletano 52enne che tre anni fa era scappato dall'Italia dopo una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata su una bimba di 7 anni e si era arruolato nell'esercito russo. Il rientro a casa non è avvenuto per necessità bensì è stato forzato, una sorta di estradizione dopo che a gennaio 2025 l'esercito ucraino lo aveva catturato in combattimento nel Donbass., Dopo una prima condanna per l'omicidio di Francesco Schicchitano, suo collega in un istituto di vigilanza ucciso nel febbraio 1999 a Milano, Cenni aveva avuto accesso al regime di semilibertà rientrando a Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arrestato pizzaiolo napoletano arruolato in Russia, fuggiva da condanna per stupro su bimba di 7 anni Articoli correlati Leggi anche: Gianni Cenni, arrestato a Fiumicino il pizzaiolo italiano arruolato nell'esercito di Putin: è accusato di stupro ??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si... Contenuti utili per approfondire Arrestato pizzaiolo Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il pizzaiolo dei due mondi travolto da gravissime ... msn.com Condannato per stupro e arruolato con russi, arrestato a FiumicinoSi chiama Gianni Cenni, 52 anni, pizzaiolo. si era reso irreperibile a dicembre 2022, un mese dopo la condanna ... rainews.it