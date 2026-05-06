Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si giocherà la partita tra Cadiz e Deportivo La Coruña. Con quattro giornate rimaste alla fine del campionato di Segunda Division, si analizzano le posizioni in classifica delle due squadre. La classifica attuale mostra le rispettive posizioni di Cadiz e Deportivo La Coruña in vista delle ultime sfide della stagione.

Mancando solo quattro partite alla fine della stagione regolare non possiamo che partire dalla classifica di Segunda Division, analizzando in particolare le posizioni occupate da Cadiz e Deportivo La Coruña. I Limoneros, che sono tornati a fare punti pareggiando sul campo del Cultural Leonesa dopo sette sconfitte di fila, sono a tre punti da baratro,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiQuattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione...

Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Occasione per il DéporQuattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cádiz CF - Deportivo La Coruña | pronostico & migliori quote | 08.05.2026; Survival the aim, Imanol Idiakez is new Cádiz manager; Cádiz CF - Deportivo La Coruña Pronostico e confronto quote 08.05.2026.

El doloroso reencuentro entre Lucas Pérez y el Deportivo de La Coruña con el Cádiz de testigoEl gallego 'cerrará' el círculo este próximo viernes en el Nuevo Mirandilla, donde marcó sus últimos goles en activo vistiendo la elástica deportivista. La lucha de andaluces y gallegos es diametralme ... estadiodeportivo.com

El Cádiz reajusta su zaga ante la visita del Deportivo de La CoruñaEl Cádiz afronta una cita crucial este viernes en el Nuevo Mirandilla frente al Deportivo de La Coruña, un encuentro que se perfila como una final definitiva por la permanencia. A falta de solo cuatro ... marca.com

Automocion Le Mans Cadiz - facebook.com facebook