Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalle scale di un casolare abbandonato in via Bruschi 48 a Viserbella nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale Bufalini. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’incidente.

Dramma a Viserbella, indagini in corso sulla dinamica. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe scivolato dalle scale, per poi perdere l'equilibrio e colpire violentemente la testa Un grave incidente si è registrato nel pomeriggio di lunedì (30 marzo) a Viserbella, in via Bruschi 48, all’interno di un casolare abbandonato. Secondo le prime ricostruzioni un uomo sarebbe scivolato dalle scale, per poi perdere l'equilibrio e battere violentemente la testa. Le condizioni del ferito sono apparse subito serie: l’uomo è stato stabilizzato sul posto per oltre un’ora. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato soccorso e aiutato da una persona presente in quel momento, che lo ha accompagnato verso la vicina fermata del bus, dove il ferito si è sentito nuovamente male accasciandosi a terra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Cade dalle scale in un casolare abbandonato: uomo gravissimo trasportato in elicottero al Bufalini

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