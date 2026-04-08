Perde il controllo del furgone su via Bidente e finisce contro un albero | trasportato con l' elisoccorso al Bufalini

Nel primo pomeriggio di mercoledì, sulla via Bidente nella frazione di Carpena, si è verificato un incidente stradale intorno alle 14:30. Un furgone ha perso il controllo, finendo contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il conducente con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.