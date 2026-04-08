Perde il controllo del furgone su via Bidente e finisce contro un albero | trasportato con l' elisoccorso al Bufalini
Nel primo pomeriggio di mercoledì, sulla via Bidente nella frazione di Carpena, si è verificato un incidente stradale intorno alle 14:30. Un furgone ha perso il controllo, finendo contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il conducente con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.
Via Bidente è stata teatro nel primo pomeriggio di mercoledì di incidente stradale verificatosi nella frazione di Carpena, intorno alle 14:30. Un Fiat Scudo che procedeva lungo l'arteria in direzione Forlì è rimasto coinvolto in un'uscita di strada autonoma all'altezza dell'abitato, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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