Caccia Piazza | Ricorso respinto avanti senza abbassare la guardia
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste riguardo alla reintroduzione immediata di 475 valichi di caccia. La sentenza, pubblicata ieri, conferma la validità delle misure adottate, senza tuttavia indicare cambiamenti nelle azioni future. La decisione si inserisce in un contesto di continuità delle norme sulla caccia, con le autorità che continueranno a monitorare la situazione.
“Con la sentenza pubblicata ieri (martedì, ndr), il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso delle associazioni animaliste relativo alla reintroduzione immediata dei 475 valichi, che avrebbe comportato un’irragionevole estensione del divieto di caccia su oltre.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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