Ricorso respinto e commissariamento AIA | la nota UFFICIALE della FIGC

La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, causando il commissariamento dell’AIA. La decisione ufficiale della FIGC conferma l’inibizione di 13 mesi per l’ex presidente, che ora si trova senza incarico. La federazione ha comunicato che il tribunale sportivo ha respinto le motivazioni di Zappi, chiudendo definitivamente la questione. La situazione ha portato a un vuoto di potere all’interno dell’associazione arbitrale, lasciando in sospeso le attività e le nomine future. La questione rimane calda nel mondo del calcio italiano.

Confermata l’inibizione di 13 mesi per l’ormai ex presidente L’AIA è nel caos più totale. La Federcalcio ha appena reso noto in via ufficiale che “la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi”. All’ex presidente dell’Associazione arbitri è stata dunque confermata “l’inibizione di 13 mesi”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il numero uno dell’AIA aveva subito tale sanzione lo scorso 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale “per aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D “, vale a dire Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, “a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC Leggi anche: Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC, il presidente dell’AIA si difende: la nota ufficiale Leggi anche: Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi, inibizione confermata: rischio commissariamento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi, inibizione confermata: rischio commissariamento; Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi; Confermata la squalifica di Antonio Zappi: respinto il ricorso, l'AIA verso il commissariamento; Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, stop alle mega categorie per forzare il 75%. Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi, inibizione confermata: rischio commissariamentoLa Corte d’Appello federale conferma i 13 mesi di squalifica al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Con l’inibizione oltre l’anno, Zappi non può più ricoprire incarichi federali e si ... fanpage.it Arbitri, respinto il ricorso del n. 1 Aia: si avvia verso la decadenza. Zappi resta squalificato 13 mesiIl presidente dell’Associazione italiana arbitri Antonio Zappio resta squalificato per 13 mesi e ora la sua carica, secondo le ... msn.com La Corte federale d’Appello ha respinto il ricorso del Presidente dell’AIA, confermando i 13 mesi di inibizione e portando così alla perdita dell’incarico per Antonio Zappi. Il 12 gennaio scorso, Zappi era stato condannato dal Tribunale federale nazionale per le - facebook.com facebook AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata la squalifica di 13 mesi x.com