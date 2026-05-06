Caccia a una nuova sorgente termale a Viterbo ok alle trivellazioni ma Comune e operatori contrari

A Viterbo, gli imprenditori hanno ottenuto l'autorizzazione regionale per avviare trivellazioni in cerca di nuove sorgenti termali. Tuttavia, il Comune e alcuni operatori locali si oppongono alla decisione, esprimendo dubbi sulla compatibilità con le attività già esistenti. La questione riguarda il permesso di esplorazione, che permette di procedere con le perforazioni, senza ancora definire eventuali sviluppi futuri.

Le acque termali di Viterbo fanno gola agli imprenditori: la Regione ha dato il via libera a una nuova esplorazione. La direzione ambiente e ciclo dei rifiuti ha infatti rilasciato un permesso di ricerca per scovare acqua termo-minerale in un'area di oltre 43 ettari situata in strada Ponte del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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