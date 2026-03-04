Scimmie della neve e i segreti della sorgente termale

Le scimmie della neve, chiamate anche macachi giapponesi, sono note per la loro abitudine di immergersi nelle sorgenti termali durante l'inverno freddo. Quando le temperature scendono, queste scimmie si avvicinano alle acque calde per riscaldarsi, un comportamento che le distingue e le rende famose in tutto il mondo. La loro presenza attorno alle sorgenti termali è un fenomeno visibile e quotidiano in alcune zone del Giappone.

I macachi giapponesi, noti in tutto il mondo come “scimmie della neve”, sono celebri per un’abitudine sorprendente: quando l’inverno diventa rigido, si immergono nelle sorgenti termali fumanti per scaldarsi. Ma quei bagni caldi fanno solo da scudo contro il freddo? Oppure nascondono effetti più profondi sulla salute? Uno studio condotto dall’Università di Kyoto ha rivelato che l’immersione nelle acque termali produce conseguenze che vanno oltre la semplice termoregolazione. Il primo autore della ricerca, Abdullah Langgeng, ha sottolineato quanto questo comportamento sia raro tra i primati non umani. Osservare animali selvatici che frequentano stabilmente sorgenti termali è qualcosa di straordinario. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Scimmie della neve e i segreti della sorgente termale Leggi anche: L'Immaginario scientifico svela i segreti del ghiaccio e della neve La piccola frazione di Pereto celebra la festa della Beata Agnese e la tradizione della sorgente d'acquaSabato 31 gennaio, per permettere una maggiore partecipazione ci sarà la festa, che cadrebbe però il 28 gennaio, giorno dell’antica festa liturgica... Beyond the Crowds: Finding the True Spirit of Jigokudani at Korakukan Una selezione di notizie su Scimmie della Discussioni sull' argomento È confermato: le scimmie in natura si danno all'alcol. Lo ricavano da frutta fermentata; Cosa ci dice su di noi la storia di Punch, il macaco abbandonato dalla madre che abbraccia a una scimmia peluche; Individuata per la prima volta la fonte del vaiolo delle scimmie: vale anche per l'uomo?; Storia del piccolo Punch, abbandonato dalla sua famiglia (attaccato solo al suo peluche) ora ha un amico, Go-Chan emarginato da tutti: l'insegnamento dal mondo animale. Teatro. "Gramsci- il popolo delle scimmie" debutta al cinema Zenith di Perugia, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, alle 21. Lo spettacolo nasce dalla penna di Nicola Mariuccini e si fregia della regia di Francesco Bolo Rossini. La produzione è della Lagodarte, in a facebook