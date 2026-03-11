BYD sta valutando un ingresso nella Formula 1, mentre continua a espandere la sua presenza nel mercato globale. Nel 2026, la categoria ha adottato un regolamento completamente rinnovato e ha visto l’arrivo di nuove case automobilistiche e produttori di motori. La casa cinese sta considerando questa opportunità tra le possibili strategie di sviluppo.

La Formula 1 si è presentata nel 2026 con un regolamento interamente nuovo e l’ingresso di nuove case automobilistiche e costruttori di power unit. Da Pechino, dal quartier generale di BYD arrivano voci di un possibile ingresso in F1 della casa automobilistica interamente elettrica. Per l’azienda sarebbe il primo vero investimento nel motorsport di alto livello. Secondo diverse fonti industriali citate da media internazionali, l’azienda starebbe esaminando varie opzioni strategiche, dalla creazione di una nuova squadra all’acquisizione di un team esistente. Le ipotesi sul tavolo e i possibili scenari. L’eventuale ingresso di BYD in F1 dipende da due fattori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BYD valuta l’ingresso in Formula 1 mentre cresce la sua presenza nel mercato mondiale

Articoli correlati

BYD in Formula 1, il colosso cinese valuta l’ingresso nel Circus: lo scenario tra 12° team e partnershipBYD studia l'ingresso in Formula 1 dopo Cadillac e Audi: sul tavolo ci sono l'ipotesi di un 12° team oppure una partnership con una struttura già...

Iran, Trump valuta opzioni militari “decisive” mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel GolfoDopo aver sospeso gli attacchi diretti, la Casa Bianca discute scenari che vanno dai raid mirati al cambio di regime.

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Aggiornamenti e contenuti dedicati a BYD valuta l'ingresso in Formula 1...

Temi più discussi: La cinese Byd valuta l'ingresso in F1 e nelle competizioni sportive; BYD in Formula 1, il colosso cinese valuta l'ingresso nel Circus: lo scenario tra 12° team e partnership; BYD punta alla Formula 1: il colosso cinese studia il grande passo verso il Circus; F1 | Il gigante cinese BYD valuta l'approdo in Formula 1.

Clamoroso BYD, si valuta l'ingresso in Formula 1Che il gruppo cinese avesse ambizioni da vero marchio tradizionale (per entrare ufficialmente nell'Olimpo) lo sapevamo già. Tanti progetti in fase di valutazione per BYD tra cui una nuova divisione ... auto.everyeye.it

Byd valuta l’ingresso in Formula 1Byd studia l’ingresso nel motorsport per rafforzare la presenza globale. L’investimento potrebbe arrivare fino a 500 milioni di dollari a stagione. businesspeople.it

Jonathan Wheatley esulta dopo il debutto in Formula 1 di Audi: ‘Impariamo in fretta e il viaggio è appena cominciato’. Il team tedesco conquista subito punti e guarda al futuro con fiducia - facebook.com facebook

La notizia circolava da circa un anno e oggi, all'indomani della prima gara del Mondiale di Formula 1 2026 (un caso dopo i commenti non proprio positivi dell'olandese sui nuovi regolamenti), è arrivata l'ufficialità Il campionissimo Max Verstappen partecipe x.com