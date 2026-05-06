Durante un intervento recente, un rappresentante della Biennale ha dichiarato che la manifestazione si concentra sulla selezione di opere artistiche, non sui documenti di identità. Ha aggiunto che chiudere le porte a determinate persone indebolisce la possibilità di un dialogo aperto tra culture diverse. Secondo quanto affermato, se la Biennale scegliesse di valutare solo le appartenenze o i passaporti, perderebbe il ruolo di spazio di incontro tra mondi differenti, soprattutto in tempi di divisioni globali.

«Chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l’apertura verso l’altro e se la Biennale selezionasse non le opere ma le appartenenze, non le visioni ma i passaporti smetterebbe di essere il luogo dove il mondo si incontro e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato». Lo ha detto il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco alla conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione, affrontando il tema della presenza russa alla manifestazione. Buttafuoco: «Qui un unico veto, all’esclusione preventiva». Buttafuoco ha inoltre detto: «Questa è una Biennale che non vuole risolvere, ma mostrare, aprire alle domande. Qui l’ unico veto è l’ esclusione preventiva.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Buttafuoco: «Alla Biennale selezioniamo opere, non passaporti»

Notizie correlate

Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...

Russia alla Biennale di Venezia. Tensione tra Giuli e ButtafuocoLa presentazione del Padiglione Italia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Biennale, dimissioni della giuria internazionale; Meloni: La longevità del governo è la responsabilità più forte.

Buttafuoco: «Alla Biennale selezioniamo opere, non passaporti»Buttafuoco: «Alla Biennale di Venezia selezioniamo opere, non passaporti». La conferenza stampa di inaugurazione. lettera43.it

Buttafuoco apre la Biennale: 'Qui l'unico veto è l'esclusione preventive, grazie al ministro Giuli'L'ambasciatore russo all'inaugurazione del padiglione russo: 'C'è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa' (ANSA) ... ansa.it

L'ambasciatore russo Paramonov alla Biennale: "L'Italia bersaglio di brutali diktat della Ue". All'inaugurazione del padiglione russo: "C'è qualcosa di morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa". #ANSA - facebook.com facebook

Alla Biennale niente artisti italiani, nessun film agli Oscar o a Cannes, un deserto anche i libri. Di @maurizio_crippa x.com