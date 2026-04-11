Navigazione lago Trasimeno Busitalia potenzia il servizio | orari e collegamenti

Busitalia ha annunciato un aumento dei servizi di navigazione sul lago Trasimeno, con orari e collegamenti riorganizzati in base alle stagioni. L’offerta varia tra primavera, fine estate e il massimo della stagione estiva, per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri. La novità coinvolge sia le corse che i collegamenti tra i principali punti di interesse lungo il lago.

Busitalia rafforza il servizio di navigazione sul lago Trasimeno, con un’offerta articolata che distingue i periodi di primavera e fine estate dal picco estivo.La programmazione prevede una prima fase dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026, con 59 collegamenti andata e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Navigazione Lago di Garda, al via l’orario primaverile: più corse e collegamentiServizi potenziati dall'1 aprile per residenti e turisti, con ulteriori incrementi durante le festività e conferma delle agevolazioni dedicate A... Ottavo centenario francescano, Trenitalia potenzia i collegamenti per Assisi. Gli orari e le tratteTrenitalia potenzia i collegamenti ferroviari in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano. Temi più discussi: Busitalia Umbria: venerdì sciopero di quattro ore; Sciopero dei trasporti in Umbria. Autobus, minimetrò e treni: le fasce orarie garantite; Interesserà anche l’Umbria lo sciopero di venerdì del trasporto pubblico locale; Venerdì 10 aprile, nuovo sciopero dei trasporti. Busitalia Umbria, potenziati i collegamenti sul lago Trasimeno: nel primo weekend oltre 18 mila passeggeriNel primo fine settimana di avvio del nuovo orario, coincidente con le festività pasquali, il servizio ha registrato 18.500 passeggeri trasportati per i collegamenti verso Isola Maggiore e Isola ... corrieredellumbria.it Inaugurata a Tuoro la nuova biglietteria BusitaliaÈ stata inaugurata a Tuoro sul Trasimeno la nuova biglietteria Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) del servizio pubblico di linea per la navigazione del lago. L'evento si è tenuto in ... ansa.it NAVIGANDO IL LAGO DI COMO 200 anni tra passato, presente e futuro Bellano (LC) Dall’11 al 19 aprile 2026 Una settimana di eventi per celebrare la storia e l’evoluzione della navigazione sul Lago di Como. Un viaggio affascinante lungo le acque de - facebook.com facebook